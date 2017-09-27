Кто станет президентом Бундестага: всё чаще называют Шойбле

27.09.2017 10:10 · 0 комментариев

Вхождение в Бундестаг партии АдГ изменит его микроклимат. Поэтому все большее число политиков Союза хочет, чтобы во главе парламента был такой влиятельный и уважаемый человек, как Вольфганг Шойбле (Wolfgang Schäuble). Ранее его кандидатуру в качестве нового президента Бундестага назвал немецкий комиссар ЕС по бюджету Гюнтер Оттингер (Günther Oettinger). В группе ХСС также, очевидно, растёт позитивное отношение к кандидатуре Шойбле.

75-летний Шойбле, который является членом Бундестага с 1972 года, снова смог получить на выборах в Бундестаг в своём избирательном округе Оффенбург (Offenburg) прямой мандат. Он ещё не выражал публично свои дальнейшие амбиции в новом правительстве. Будучи самым старшим депутатом, Шойбле откроет первое заседание нового Бундестага в качестве председателя по старшинству.

С 2009 года Шойбле занимает должность федерального министра финансов. СвДП уже нацелилась на этот отдел. Норберт Ламмерт (Norbert Lammert), многолетний президент Бундестага, больше не выдвигал свою кандидатуру на выборах в Бундестаг.

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