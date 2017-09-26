Меркель отказалась договариваться с АдГ

26.09.2017 10:55 · 0 комментариев

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что будут вестись переговоры с другими партиями для формирования коалиционного правительства и дальнейшей работы, однако не упомянула правую «Альтернативу для Германии» (АдГ).

«Разумеется, в ближайшее время мы поговорим с Хорстом Зеехофером (лидер ХСС), как мы будем вести нашу совместную политику. Конечно же, мы будем вести переговоры с «Зелеными» и свободными демократами, но я надеюсь, что и с социал-демократами тоже. Мы не хотим обрывать с ними все контакты», — сказала Меркель в понедельник на пресс-конференции.

По ее словам, она сохраняет оптимизм. «Конечно же, мы будем вести переговоры с представителем партии ХСС, я сохраняю оптимизм. Я думаю, что мы найдем решение, мы будем действовать вместе, я думаю, в этом никаких сомнений нет. Завтра у нас будет общее предложение по тому, кто возглавит нашу фракцию в парламенте, им может быть Фолькер Краудер, поэтому я смотрю с оптимизмом на исход этих переговоров. Все понимают, что нам нужно стабильное правительство. Лишь после выборов в Нижней Саксонии ХДС проведет открытое собрание», — отметила Меркель.

Комментируя результаты АдГ, канцлер отметила, что был проведен анализ, сообщает Интерфакс.

«Примерно миллион избирателей, которые в прошлый раз голосовали за нас, теперь проголосовали за АдГ. Явка в этом году была более высокой, и мы своей хорошей политикой хотим вернуть этих людей к нам. Там, где есть проблемы, нам нужно искать решение — это интеграция или нелегальная иммиграция, но не только, это еще и вопросы медицинского обеспечения сельских регионов, общественного транспорта», — сказала Меркель.

По ее словам, «существует много причин, которые привели к такому протестному голосованию, поэтому люди голосовали за АдГ, поэтому нам надо найти решение этих проблем».

При этом Меркель подчеркнула, что АдГ не будет влиять на политику ФРГ в отношении Европы.

«Партии, которые могут объединяться в коалиции, будут искать решение (по вопросу взаимодействия с Европой — ИФ). Конечно, есть отличия в позиции «Зеленых» и ХДС/ХСС, есть отличия между свободными демократами и христианскими демократами. В коалиционных договорах мы будем отражать эти противоречия, но АдГ на это влиять не будет», — отметила она.

«Я хочу посоветовать всем, и думаю, что коллеги из других партий согласятся, что волю избирателей нужно уважать», — ответила Меркель в ответ на вопрос, могут ли быть новые выборы в ближайшие месяцы, ввиду потенциальной невозможности договориться по поводу формирования коалиции.

Ранее сообщалось, что по официальным предварительным результатам выборов в парламент Германии — бундестаг — блок ХДС/ХСС набрал 33%, что хуже результата прошлых выборов, СДПГ с 20,5% голосов уходит в оппозицию, третьей стала правопопулистская «Альтернатива для Германии» (АдГ) с 12,6%.

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