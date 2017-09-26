Полиция арестовала банду похитителей детского молока

26.09.2017 10:53 · 0 комментариев

Полиция в Северном Рейне-Вестфалии прекратила деятельность банды, занимавшейся кражами детского молока в общенациональном масштабе. В ходе рейдов в нескольких городах было арестовано 27 подозреваемых. Рейду предшествовали тайные расследования в общей сложности в отношении более 50 мужчин и женщин.

Члены банды разъезжались из своих квартир в Рурской области по территории всей страны, чтобы регулярно красть детское молоко в форме порошка и косметику. Украденное доставлялось из Северного Рейна-Вестфалии через посредников в Роттердам, а оттуда продавалось в Китай.

По данным полиции, группа преступников причинила убытки в размере сотен тысяч евро. Как правило, преступники приходили в магазины с чемоданами на колёсиках или крупными сумками, упаковывали украденные товары и снова незаметно покидали магазины. В квартирах подозреваемых полицейские обнаружили более 500 пакетов порошкового детского молока и средств для ухода за младенцами, а также оружие и большую сумму наличных денег.

арест, детское молоко, кража