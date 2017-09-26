Lufthansa выкупит большую часть Air Berlin

26.09.2017 10:51 · 0 комментариев

На долю активов Air Berlin по-прежнему претендует EasyJet. Два источника, приближенных к процедуре ликвидации компании, сообщили о том, что большая часть Air Berlin будет выкуплена национальной авиакомпанией страны Lufthansa. Предложения были рассмотрены кредиторами обанкротившегося перевозчика на прошлой неделе.

Air Berlin, в которой трудятся 8 000 человек и эксплуатируются 144 авиалайнеров, представила итог своей деятельности 15 августа после того, как главный акционер компании Etihad Airways решил прекратить оказывать финансовую поддержку перевозчику.

Как пишет издание Challenges, переговоры с руководством Lufthansa будут вестись до 12 октября.

Lufthansa уже заявляла о намерении вернуть 38 самолетов, которые сдавала в аренду Air Berlin, а также о желании приобрести еще от 20 до 40 авиалайнеров перевозчика.

Другими совладельцами Air Berlin могут стать EasyJet и, возможно, Condor.

www.euromag.ru

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