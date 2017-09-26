Октоберфест: молния попала в палатку

26.09.2017 10:49   ·   0 комментариев

Видеокадр пользователя Ramo Te, YouTube

Видеокадр пользователя Ramo Te, YouTube

На Октоберфесте в Мюнхене вечером в воскресенье, 24.09.2017, во время короткой, но сильной бури, в одну из палаток попала . По данным пожарной службы, никто не пострадал.

Молния нанесла палатке на Oide Wiesn только небольшой урон. Он был настолько незначительным, что производить эвакуацию посетителей из палатки не пришлось, и она могла продолжать свою работу. По словам пожарной команды, все палатки на Октоберфесте должны быть оснащены защитой от молний.

Проезд на Октоберфесте был снова открыт вскоре после бури. Раньше он был остановлен по соображениям безопасности из-за надвигающейся бури. На Терезиенвизе (Theresienwiese) некоторые дороги были залиты из-за сильного дождя.

В этом году мюнхенский Октоберфест в очередной раз привлёк больше посетителей, чем в прошлом году. После мокрого холодного начала на прошлой неделе на фестиваль прибыло около трех миллионов человек. В целом, организаторы ожидают около шести миллионов посетителей.

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