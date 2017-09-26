Партия AfD оказалась самой сильной в Саксонии

26.09.2017 10:47 · 0 комментариев

На выборах в Бундестаг партия AfD достигла в Саксонии своих самых высоких показателей в общенациональном масштабе. По данным избирательных органов этой федеральной земли, сообщенным в ночь на понедельник, 25.09.2017, правая популистская партия набрала 27,0 процентов голосов и с небольшим отрывом оказалась самой сильной в федеральной земле Саксония: она опережает ХДС на 0,1 процента. Кроме того, партия, возглавляемая Фрауке Петри (Frauke Petry), обеспечила себе три прямых мандата.

Генеральный секретарь саксонской ХДС Михаэль Кречмер (Michael Kretschmer) потерял в избирательном округе Гёрлиц (Görlitz) свой прямой мандат, уступив его политику из AfD Тино Чрупалла (Tino Chrupalla). Прямой мандат обеспечила себе также Петри. Третий прямой мандат AfD в Бундестаг получил кандидат Карстен Хильсе (Karsten Hilse) по избирательному округу Баутцен I (Bautzen I).

Партия AfD впервые вошла в Бундестаг в качестве третьей сильнейшей партии, набрав 12,6% голосов. Петри считает это стимулом для подготовки в течение следующих четырех лет «смены правительства на 2021 год». В Бундестаге AfD представит идеи, «которые мы уже представляли на внепарламентском уровне», – заявила Петри. «Но они должны завоевать в Германии большинство».

В воскресенье вечером, 24.09.2017, более тысячи человек собрались по всей Германии на демонстрациях против партии AfD.

AfD, выборы, Саксония