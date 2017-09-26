Скандал на пресс-конференции: Петри отказалась от членства во фракции Бундестага

26.09.2017 10:46 · 0 комментариев

Председатель партии AfD Фрауке Петри (Frauke Petry) не хочет принадлежать к фракции её партии в Бундестаге. Она заявила в понедельник, 25.09.2017, в Берлине, что «после долгого размышления решила» не становиться членом фракции. Сразу после этого она покинула совместную пресс-конференцию руководства партии.

Петри получила прямой мандат в своем избирательном округе в Саксонии. Уже утром после выборов она раскритиковала сопредседателя Александера Гауланда (Alexander Gauland) за его высказывания. «Я считаю, что это риторика, о которой я говорила, что именно буржуазные избиратели не считают ее конструктивной», – сказала Петри в ZDF-«Morgenmagazin».

После объявления первых результатов Гауланд сказал: «Мы всегда будем охотиться на Меркель или кого бы то ни было».

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