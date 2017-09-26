Самый большой Бундестаг: прошли 7 из 42 партий

26.09.2017 10:44 · 0 комментариев

Избиратели проголосовали, предварительный конечный результат ясен: на выборах в Бундестаг 2017 года масса мелких партий потерпела неудачу, не преодолев пятипроцентный барьер. Новый Бундестаг будет больше, чем когда-либо прежде.

Большие партии ХДС/ХСС и СДПГ понесли крупные потери на выборах в Бундестаг 2017 года. Согласно предварительным официальным результатам, рейтинг ХДС и ХСС упал до 33,0 процентов, а СДПГ – до 20,5 процентов. Это означает, что на сегодняшний день у партнеров по коалиции есть 53,5 процентов голосов – теоретическое большинство, которое будет мало полезным для Союза под руководством Ангелы Меркель, поскольку СДПГ уже явно высказалась против продолжения Большой коалиции. В то же время результат выборов –12,6 процентов от действительных голосов второго голосования – делает AfD третьей сильнейшей партией в новом Бундестаге.

Из 42 партий на выборах в Бундестаг только семь преодолели пятипроцентный барьер и, таким образом, прошли в Бундестаг: кроме союза ХДС и ХСС, СДПГ, AfD, СвДП, Левая партия и партия Зеленых. В новом Бундестаге в общей сложности будет 709 депутатов – так много ещё не было в истории Федеративной Республики.

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