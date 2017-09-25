В Германии застрелили последнего дикого зубра

25.09.2017 11:28 · 0 комментариев

Всемирный фонд дикой природы (WWF) подал иск против властей немецкого города Лебус из-за убийства дикого европейского зубра. Животное обнаружили в Германии впервые за 250 лет, пишет портал Tjournal.ru.

По данным издания The Local, зубра заметили 13 сентября у реки Одры в 88 километрах от Берлина. Власти Польши предположили, что он мог попасть туда из польского национального парка Уйсьце-Варты на границе с Германией. Местные власти решили, что животное опасно и решили застрелить его. Исковое заявление фонд направил 15 сентября.

На сайте фонда указано, что поведение зубров не представляет опасности для человека. Как заявил министр по охране окружающей среды Браденбурга Йорг Фогельзэнгер (Jörg Vogelsänger), если бы зубры были опасны, половину Польши объявили бы запретной зоной, потому что там животные передвигаются свободно. Он также подчеркнул, что власти могли использовать дротик с транквилизатором, если испугались животного.

Зубр входит в «Красный список» Международного союза охраны природы. Он обитал на территории западной, юго-восточной и центральной Европы, но к концу ХIХ века популяция сохранилась только на Кавказе и в Беловежской пуще. В 1927 году вид признали вымершим в дикой природе. Сейчас зубры живут в заповедниках в Польше, Литве, Белоруссии, Украине, России и Словакии.

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