Обнаружен фрагмент из драгоценной Библии Гутенберга

25.09.2017 11:26 · 0 комментариев

Сенсационное открытие: в Аугсбурге (Augsburg) обнаружен фрагмент драгоценной Библии Гутенберга, который был обложкой другой книги. Как сообщила библиотека в четверг, 21.09.2017, страница книги была обнаружена при подготовке к юбилейной выставке, посвященной 480-летию государственной и муниципальной библиотеки.

Украшение книги в цветах обложки и золоте можно отнести к работе художественной книжной мастерской в Лейпциге, так называемой Pfauenwerkstatt. Фрагмент принадлежит Библии Гутенберга, иллюстрированной в этой мастерской, первой крупной печатной книге с подвижными буквами. Кроме того, точно установлено, что страница не происходит из каких-либо пергаментных образцов, дошедших до настоящего времени. Также невозможно отнести её к какой-либо из групп известных пергаментных фрагментов Библии Гутенберга.

Дипломированный библиотекарь Вольфганг Майер (Wolfgang Mayer) распознал драгоценную страницу, когда рассматривал обложку 400-летней богословской книги. В то время Библия Гутенберга, вероятно, была разобрана под Гамбургом и в таком виде использовалась дальше. Поскольку библиотека в Аугсбурге насчитывает в архиве 120 000 томов, датированных до 1800 года, книга не была замечена в течение длительного времени.

Библия Гутенберга, книга