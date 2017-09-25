В результате разворота автомобиля в пробке погибло три человека

25.09.2017 11:24 · 0 комментариев

В результате аварии с участием фургона для перевозки мелких грузов на автомагистрали А67 погибли три человека. Как сообщила полиция, 34-летний водитель фургона выехал на автомагистраль возле Рюссельсхайма (Rüsselsheim) в субботу вечером, 23.09.2017, около 20 часов 30 минут.

Из-за того, что движение в районе Рюссельсхайм-Ост (Rüsselsheim-Ost) остановилось в пробке, он развернулся и поехал с большой скоростью по левой полосе в противоположном направлении. Две машины не смогли вовремя отвернуть и столкнулись с фургоном, который перевернулся после удара.

В первом автомобиле, Skoda с голландскими номерами, находились две женщины и один мужчина. Они погибли ещё на месте происшествия. Четверо женщин, которые находились в машине с номерами Наугайма (Nauheim), получили легкие травмы. Виновник аварии получил тяжёлые травмы и был доставлен в больницу.

Причины действий водителя грузовика всё ещё неясны. Представитель полиции заявил, что иногда случается, что водители в дорожных ситуациях с системой предупреждения об опасности движутся назад, но ничего подобного раньше он не видел.

А67, авария, погибшие