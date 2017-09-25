Почему посетители Октоберфеста вынуждены бросать мусор на землю

25.09.2017 11:21 · 0 комментариев

Если посетители впервые попали на Октоберфест, им бросятся в глаза не только красочное колесо обозрения и большие пивные кружки, а и то, что везде на земле валяется мусор. Но это происходит не из-за небрежности посетителей.

По соображениям безопасности на Терезиенвизе (Theresienwiese) не разрешено использование мусорных контейнеров. Это связано с тем, что в 1980 году во время теракта на Октоберфесте погибли 13 человек. Тогда взрывное устройство было размещено в мусорном контейнере.

Хотя у отдельных торговых киосков есть мусорные баки, но вечером они должны быть закрыты. У больших палаток есть прессы для мусора, но посетители не могут выбрасывать туда свои собственные пакетики от картошки-фри и стаканчики от мороженого. Вместо этого их настойчиво призывают выбрасывать собственный мусор на тротуар.

Два мусоровоза работают круглосуточно, чтобы поддерживать порядок. Но так как территория слишком переполнена людьми, они не могут проехать из-за толпы, и мусор пока остаётся лежать на земле.

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