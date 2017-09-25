Обычные пользователи не интересуют хакеров CCleaner: цель – важные ИТ-компании

25.09.2017 11:19 · 0 комментариев

Программный вредитель, который заразил сотни тысяч компьютеров через программу CCleaner, не является обычным трояном. Он не поражает обычных пользователей, его целью являются крупные технологические и телекоммуникационные компании, в том числе и в Германии.

Провайдер антивируса Avast, которому принадлежит Piriform – производитель CCleaner, заявил в новом сообщении в блоге, что это не общая и неизбирательная хакерская атака на пользовательские данные, а целенаправленная и очень сложная атака на крупные и важные технологические и телекоммуникационные компании в США, Японии, Тайване и Германии.

Способ, которым проводилась атака, показал, что хакеры были профессионалами с широкими возможностями, указывает Avast. Тем не менее, пока не известно, кто стоит за атакой. По данным Avast и лаборатории Касперского, злоумышленники использовали инструменты, которые можно было бы отнести к печально известной группе «Group 72«, также известной как «Axiom». Предполагается, что она финансируется китайским правительством.

CCleaner, Piriform, вирусы, хакеры