Почему миллионы немцев не идут на выборы в Бундестаг

25.09.2017 11:17 · 0 комментариев

Миллионы немцев не голосовали в воскресенье, 24.09.2017. На протяжении последних десятилетий в среднем почти четверть граждан, имеющих право голоса, не участвовала в выборах в Бундестаг. В 2009 году показатель воздержания был особенно высоким. В то время участие в выборах составляло лишь 70,8%, что является самым низким показателем за послевоенную историю. В 2013 году этот показатель немного поднялся, однако, он далек от участия в 1972 году, когда проголосовали 91,1% избирателей.

Что движет не голосующими? По мнению политолога Франка Бретшнайдера (Frank Brettschneider), они традиционно делятся на две большие группы. С одной стороны, это политически не заинтересованные люди с низким формальным образованием. С другой стороны – классические протестные не избиратели, которые постоянно недовольны политической ситуацией.

В ходе исследования, проведенного Фондом Бертельсманна (Bertelsmann-Stiftung) после последних выборов, была проанализирована мотивация на долгосрочную перспективу. Согласно полученным данным, типичный немецкий не электорат происходит из социально более слабого окружения. Определенные отношения вместе с неустойчивым социальным положением привели к особенно низкой степени готовности к голосованию.

Но на этот раз эксперты видят четкую тенденцию к высокой мобилизации и более высокой доли участия в выборах, чем к 2013 году. Об этом также свидетельствуют цифры прошлых месяцев. Так, участие в восьми предыдущих выборах в ландтаги не уменьшилось, а даже увеличилось.

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