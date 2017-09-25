ОБСЕ направило рекордное количество наблюдателей за выборами в Бундестаг

25.09.2017 11:15 · 0 комментариев

Когда в стране проходят выборы, на них часто присутствуют международные наблюдатели. В 57 странах, входящих в Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE)), эту функцию регулярно выполняют эксперты ОБСЕ. Членами организации являются европейские государства, Турция, США и Канада, а также государства бывшего Советского Союза. Чем больше нарушений ожидается на выборах, тем больше наблюдателей туда направляется.

На воскресных выборах в Бундестаг в Германии присутствует так много наблюдателей ОБСЕ, как никогда не было раньше. Однако за этим визитом не скрываются какие-то подозрения к немецкой избирательной системе, говорит Михаэль Линк (Michael Link). До этого лета он был директором Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (OSZE-Büro für demokratische Institutionen und Menschenrechte (ODIHR)). Он оценивает визит наблюдателей скорее как признак открытости Федеративной Республики: «Германия может показать, как работает немецкая демократия». В марте федеральное правительство пригласило ОБСЕ на выборы в Бундестаг. В день выборов в стране будут присутствовать две делегации ОБСЕ.

Впервые на выборах в Бундестаг представлена делегация Парламентской ассамблеи ОБСЕ. В воскресенье, 24.09.2017, 43 парламентария из 25 стран, таких как Россия, Казахстан, Грузия и Италия, присутствуют в Берлине, Мюнхене, Штутгарте, Кельне и Дюссельдорфе. В частности, 43 парламентских наблюдателя смотрят, могут ли граждане на самом деле голосовать тайно, не оказывается ли на людей влияние или давление по пути к кабинке для голосования, нет ли на избирательном участке или возле него предвыборной агитации. Вторая делегация состоит из четырех экспертов из Бюро ОБСЕ БДИПЧ, которые находились в стране ещё за несколько недель до дня выборов. Основное внимание в их исследовании уделяется регулированию финансирования избирательной кампании.

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