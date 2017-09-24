Самолёт совершил экстренную посадку в Шёнефельде

24.09.2017 10:51   ·   0 комментариев

Видеокадр пользователя KastrupSpotting, YouTube

Видеокадр пользователя KastrupSpotting, YouTube

Технические проблемы вынудили пассажирский самолёт авиакомпании , на борту которого находилось около 100 пассажиров, к промежуточной посадке в аэропорту Берлин-Шёнефельд (Berlin-Schönefeld). Как сообщили авиакомпания и аэропорт, пилот сообщил о трудностях поздно вечером в пятницу, 22.09.2017.

По словам представителя аэропорта, никакой опасности для пассажиров не было. Более подробная информация пока не сообщалась. Самолёт следовал из Гамбурга в Измир (Izmir), Турция. Пассажиры, согласно заявлению сотрудника авиакомпании, провели ночь в аэропорту, а затем продолжили свой путь в субботу, 23.09.2017.

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