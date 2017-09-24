На Октоберфесте зеваки жестоко избили спасателя

24.09.2017 10:48 · 0 комментариев

56-летний житель Мюнхена Манфред Г. (Manfred G.) продемонстрировал в четверг, 21.09.2017, гражданское мужество и был при этом жестоко избит. Звукорежиссер из Мюнхена хотел помочь мужчине, который упал перед палаткой. Манфред Г. заявил изданию «tz»: «Я думаю, что он не был пьян, у него были серьезные проблемы со здоровьем. Может быть, сердечный приступ».

Он недолго колебался и оказал первую помощь. В это время сюда уже направились санитары спасательной службы. Между тем перед палаткой собрались несколько молодых людей, которые начали фотографировать человека, лежащего без сознания на земле. Манфред Г. попросил их прекратить и освободить путь.

Затем, согласно информации новостного портала, он получил со стороны сильный удар по колену, а кулаком в спину. Спустя короткое время сам Манфред Г. уже лежал на земле и больше не мог двигаться. У него оказалась сломана нога, а также, возможно, повреждён мениск. Спасатели отвезли его в больницу, на следующей неделе Манфреда Г. прооперируют. В настоящее время полиция разыскивает трёх или четырёх молодых людей, говорящих по-английски. Однако 56-летний спасатель не пожалел о своем гражданском мужестве. «Я бы сделал то же самое», – сказал он изданию «tz».

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