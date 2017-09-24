В баварских супермаркетах среди бананов обнаружено 100 килограммов кокаина

24.09.2017 10:46 · 0 комментариев

В нескольких баварских супермаркетах сотрудники нашли в коробках с бананами пакеты с кокаином. К вечеру в пятницу, 22.09.2017, по меньшей мере, в десяти супермаркетах были обнаружены пакеты, содержащие наркотик, общим весом не менее 100 килограммов. Не исключается, что будут и дальнейшие находки в других федеральных землях.

Представитель баварского управления уголовной полиции в Мюнхене (das Bayerische Landeskriminalamt in München (LKA)) заявил о начале расследования. Сначала находки были обнаружены только в одной сети супермаркетов. Предполагается, что контрабандный кокаин мог быть незаметно распределён из оптового склада по отдельным супермаркетам.

Сотрудник одного из супермаркетов в Киферсфельдене (Kiefersfelden) сообщил в пятницу утром, 22.09.2017, в полицию о необычной находке. Он собирался достать бананы из только что доставленного ящика и обнаружил коричневые пакетики. Через несколько часов пакеты с кокаином были обнаружены в банановых коробках и в других супермаркетах.

бананы, кокаин, наркотики