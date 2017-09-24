Министерство иностранных дел советует соблюдать осторожность при поездке в Испанию
24.09.2017 10:43 · 0 комментариев
В настоящее время ситуация в Каталонии является напряженной. По мнению Министерства иностранных дел Германии (das Auswärtige Amt), жители Германии также должны учесть это: «Путешественникам рекомендуется в течение этого периода избегать большого скопления людей и соблюдать инструкции сил безопасности», – объясняет министерство.
Из-за референдума, который каталонское региональное правительство объявило против воли Мадрида, следует ожидать дальнейших демонстраций, особенно в Барселоне (Barcelona). Тысячи каталонцев снова выходят на улицы за референдум 1 октября о независимости от Испании.
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Барселона, Каталония, независимость, референдум
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