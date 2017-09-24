Когда голос избирателя является недействительным?

24.09.2017 10:41 · 0 комментариев

То, о чем многие люди в мире могут только мечтать, в Германии является реальностью: свободные выборы. На выборах в Бундестаг 24 сентября 2017 года избиратели должны поставить два крестика: один – для первого голосования, в котором избирается прямой кандидат, а другой – для партии (второе голосование).

К сожалению, примерно из 60 миллионов человек, имеющих право голоса, во время последнего голосования 17 миллионов человек не проявили никакого стремления к демократии и отказались от голосования. Жаль, но это тоже демократия. Однако печально, когда гражданин вполне готов выразить на избирательном участке своё мнение, но голосует неправильно. В среднем за последние четыре кампании выборов в Бундестаг их количество составило 640 000 человек.

Это показывает, насколько важно отдать свой личный голос таким образом, чтобы бюллетень был действительным. Или избежать всего, что мешает этому, например:

для первого и второго голосования поставить более чем по одному крестику;

вообще не поставить крестик – бросить в урну пустой бюллетень;

написать фамилию и/или номер телефона на первой странице бюллетеня – тогда не соблюдается тайна голосования;

сделать селфи из кабинки для голосования – снова не соблюдается тайна голосования;

перечеркнуть кандидатуры;

сопроводить собственный выбор негативным комментарием – в дополнение к крестику.

Поэтому идти к урне нужно сконцентрировавшись.

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