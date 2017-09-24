Когда голос избирателя является недействительным?

24.09.2017 10:41   ·   0 комментариев

© kebox - Fotolia.com

© kebox — Fotolia.com

То, о чем многие люди в мире могут только мечтать, в Германии является реальностью: свободные . На выборах в Бундестаг 24 сентября 2017 года должны поставить два крестика: один – для первого голосования, в котором избирается прямой кандидат, а другой – для партии (второе ).

К сожалению, примерно из 60 миллионов человек, имеющих право голоса, во время последнего голосования 17 миллионов человек не проявили никакого стремления к демократии и отказались от голосования. Жаль, но это тоже демократия. Однако печально, когда гражданин вполне готов выразить на избирательном участке своё мнение, но голосует неправильно. В среднем за последние четыре кампании выборов в Бундестаг их количество составило 640 000 человек.

Это показывает, насколько важно отдать свой личный голос таким образом, чтобы был действительным. Или избежать всего, что мешает этому, например:

  • для первого и второго голосования поставить более чем по одному крестику;
  • вообще не поставить крестик – бросить в урну пустой бюллетень;
  • написать фамилию и/или номер телефона на первой странице бюллетеня – тогда не соблюдается тайна голосования;
  • сделать селфи из кабинки для голосования – снова не соблюдается тайна голосования;
  • перечеркнуть кандидатуры;
  • сопроводить собственный выбор негативным комментарием – в дополнение к крестику.

Поэтому идти к урне нужно сконцентрировавшись.

Теги: 

, , ,

Комментарии (0)

Последние новости

Архив новостей

Сентябрь 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Авг    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930  

Anzeige

Присоединяйся!