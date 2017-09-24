Каждый четвертый в Германии не ходит к стоматологу

24.09.2017 14:53 · 0 комментариев

Страх перед стоматологами в Германии распространен больше, чем можно себе представить. Примерно четверть жителей Германии просто не ходит к ним.

Как сообщила медицинская страховая компания Barmer, в 2015 году около 28 процентов застрахованных лиц не посещали стоматологические практики. Большинство тех, кто избегает стоматологов, проживают в Заарланде и Бремене.

В Заарланде лишь 65,1% застрахованных лиц посетили в 2015 году стоматолога. Аналогичная ситуация сложилась в Бремене (67,5%), Гамбурге (68,3%) и Рейнланд-Пфальце (68,6%).

зубы, пациенты, стоматологи