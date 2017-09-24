Каждый четвертый в Германии не ходит к стоматологу

24.09.2017 14:53   ·   0 комментариев

© ikonoklast_hh - Fotolia.com

© ikonoklast_hh — Fotolia.com

Страх перед стоматологами в Германии распространен больше, чем можно себе представить. Примерно четверть жителей Германии просто не ходит к ним.

Как сообщила медицинская страховая компания Barmer, в 2015 году около 28 процентов застрахованных лиц не посещали стоматологические практики. Большинство тех, кто избегает стоматологов, проживают в Заарланде и Бремене.

В Заарланде лишь 65,1% застрахованных лиц посетили в 2015 году стоматолога. Аналогичная ситуация сложилась в Бремене (67,5%), Гамбурге (68,3%) и Рейнланд-Пфальце (68,6%).

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