Каждый четвертый в Германии не ходит к стоматологу
24.09.2017 14:53 · 0 комментариев
Страх перед стоматологами в Германии распространен больше, чем можно себе представить. Примерно четверть жителей Германии просто не ходит к ним.
Как сообщила медицинская страховая компания Barmer, в 2015 году около 28 процентов застрахованных лиц не посещали стоматологические практики. Большинство тех, кто избегает стоматологов, проживают в Заарланде и Бремене.
В Заарланде лишь 65,1% застрахованных лиц посетили в 2015 году стоматолога. Аналогичная ситуация сложилась в Бремене (67,5%), Гамбурге (68,3%) и Рейнланд-Пфальце (68,6%).
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