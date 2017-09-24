Новые статистические данные: заработная плата в Германии значительно возросла

24.09.2017 10:38 · 0 комментариев

По данным Федерального статистического ведомства (das Statistische Bundesamt), индекс реальных зарплат в Германии во втором квартале 2017 года вырос на 1,2 процента по сравнению со вторым кварталом 2016 года. Номинальный рост доходов составил 2,9 процентов, при этом значительно увеличилась заработная плата. Это, однако, компенсировалось инфляцией: индекс потребительских цен за тот же период вырос на 1,7 процента.

Таким образом, номинальный рост в 2,9 процента был значительно выше средних показателей за последние 20 кварталов. Одной из причин этого является тот факт, что в государственной службе было два новых тарифных соглашения, которые привели к росту среднего уровня зарплат в государственном управлении (+ 4,5 процентов) и образовании (+ 3,6 процентов).

Как показывает Федеральное статистическое ведомство, все категории выиграли от увеличения заработной платы. С плюсом 3,1 процентов рост зарплаты был самым высоким у неквалифицированных рабочих. За ними следуют сотрудники на руководящих должностях, а также специалисты с плюсом по 3,0 процента каждый. Заработная плата квалифицированных рабочих (+2,8 процентов) тоже несколько возросла.

доход, заработная плата