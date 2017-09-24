Новые статистические данные: заработная плата в Германии значительно возросла

24.09.2017 10:38   ·   0 комментариев

© Africa Studio - Fotolia.com

© Africa Studio — Fotolia.com

По данным Федерального статистического ведомства (das Statistische Bundesamt), индекс реальных зарплат в Германии во втором квартале 2017 года вырос на 1,2 процента по сравнению со вторым кварталом 2016 года. Номинальный рост доходов составил 2,9 процентов, при этом значительно увеличилась . Это, однако, компенсировалось инфляцией: индекс потребительских цен за тот же период вырос на 1,7 процента.

Таким образом, номинальный рост в 2,9 процента был значительно выше средних показателей за последние 20 кварталов. Одной из причин этого является тот факт, что в государственной службе было два новых тарифных соглашения, которые привели к росту среднего уровня зарплат в государственном управлении (+ 4,5 процентов) и образовании (+ 3,6 процентов).

Как показывает Федеральное статистическое ведомство, все категории выиграли от увеличения заработной платы. С плюсом 3,1 процентов рост зарплаты был самым высоким у неквалифицированных рабочих. За ними следуют сотрудники на руководящих должностях, а также специалисты с плюсом по 3,0 процента каждый. Заработная плата квалифицированных рабочих (+2,8 процентов) тоже несколько возросла.

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