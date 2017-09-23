Телефонная книга Гитлера выставлена на аукцион

23.09.2017 10:30 · 0 комментариев

Частным телефонным номером Йозефа Геббельса (Joseph Goebbels) был «Берлин 3234″. Этот факт следует из личной телефонной книги Адольфа Гитлера. В настоящее время на аукционе продается телефонная книга с более чем 200 телефонными номерами ведущих фигур национал-социалистической Германии. С молотка она уйдёт в субботу, 23.09.2017, на осеннем аукционе британского аукционного дома «Henry Aldridge & Son».

Описание показывает, что в конце Второй мировой войны в Берлине книгу взял капитан Джон Ходж (John Hodge). Там британский офицер участвовал в расследовании военных преступлений. Среди прочего он руководил работами на руинах разрушенной рейхсканцелярии. Эксперты ожидают, что выручка составит около 20 000 фунтов. Стартовая цена составляет от 10 000 до 15 000 фунтов.

Примерно за 22 000 евро можно получить не только вручную записанный номер телефона Геббельса, но также и номера Генриха Гиммлера, Рудольфа Гесса, Херрмана Геринга, Йоахима фон Риббентропа, Рейнхарда Гейдриха, Альберта Шпеера и Альберта Бормана.

Только в феврале американский аукционный дом продал на аукционе телефон, который был найден после окончания войны в берлинском бункере фюрера. Неизвестный покупатель купил его за 229 000 евро. Телефон принадлежал британскому солдату, который затем передал его по наследству своему сыну.

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