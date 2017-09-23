Скандал с новой возлюбленной Шрёдера

23.09.2017 10:28 · 0 комментариев

Новая любовь похожа на новую проблему – по крайней мере, в доме Шрёдер (-Кёпф). У старого канцлера появилась новая возлюбленная, с четверга, 21.09.2017, официально. Офис Герхарда Шрёдера (Gerhard Schröder) не комментировал это, но появились комментарии его бывшей жены Дорис Шрёдер-Кёпф (Doris Schröder-Köpf). Она подтвердила на Facebook отношения её бывшего с кореянкой Со Ён Ким (Syeong Kim) – и едко выразилась о передаче новой возлюбленной прав на его книгу.

Теперь издание «Stern» пишет, что в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия Ким угрожает скандал. По поручению этой федеральной земли 48-летняя кореянка должна поддерживать в Сеуле (Seoul) экономические контакты, за которые она только в прошлом году получила около 180 000 евро. Однако вместо этого Ким и её компания интенсивно занимались Шрёдером и его поездкой в Южную Корею.

Понятно, что компания по развитию бизнеса «NRW Invest» не в восторге. Компания заявила, что Ким получит предупреждение.

Gerhard Schröder, Syeong Kim, любовь