Десятки пострадавших при нападении в школе с применением раздражающего газа

23.09.2017 10:25   ·   0 комментариев

© lassedesignen - Fotolia.com

© lassedesignen — Fotolia.com

Голова идёт кругом от того, что произошло в одной из школ: утром в пятницу, 22.09.2017, в объединённой школе в Рункеле (Runkel), федеральная земля Гессен, был распылён раздражающего действия.

При этом пострадали и были доставлены в больницу более 60 учеников и два учителя. Полиция подозревает двух школьников в возрасте 12 и 13 лет. Ведётся расследование в связи с нанесением опасного телесного повреждения.

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