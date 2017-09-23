Михаэль Мюллер возглавил Бундесрат

23.09.2017 10:23 · 0 комментариев

Мэр Берлина Михаэль Мюллер (Michael Müller) является новым президентом Бундесрата. 22 сентября Бундесрат избрал 52-летнего президента правительства в качестве преемника премьер-министра Рейнланд-Пфальца Малу Драйер (Malu Dreyer), которая возглавляла Бундесрат с ноября прошлого года. Мюллер вступит в должность 1 ноября.

Президент Бундесрата имеет высокий конституционный статус: он представляет федерального президента, если тому не удаётся исполнять обязанности или он досрочно уходит в отставку. Поэтому президента Федерального совета – Бундесрата – иногда называют вторым человеком в государстве. Однако эта позиция фактически предназначена для президента Бундестага.

Michael Müller, правительство, президент Бундесрата