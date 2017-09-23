Муж Меркель и политики получили по почте белый порошок

23.09.2017 10:20 · 0 комментариев

За несколько дней до выборов в Бундестаг неизвестные лица разослали письма с белым порошком. Такие письма получили: муж канцлера Ангелы Меркель, Йоахим Зауэр; премьер-министр Баварии Хорст Зеехофер; депутат Бундестага от партии Зелёных Ханс-Кристиан Штрёбеле, а также, по крайней мере, два других политика.

Письма были проверены полицией и, по словам полиции, порошок оказался безвредным. Письмо, адресованное Штрёбеле, о котором политик сообщил на Twitter, содержало также лезвие бритвы и некоторые арабские слова, в том числе «смертельно, не трогать». Государственная охрана начала расследование этого случая.

Йоахим Зауэр, письма, политика, порошок, угрозы