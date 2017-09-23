Муж Меркель и политики получили по почте белый порошок

23.09.2017 10:20   ·   0 комментариев

© Al Rublinetsky - Fotolia.com

© Al Rublinetsky — Fotolia.com

За несколько дней до выборов в Бундестаг неизвестные лица разослали с белым порошком. Такие письма получили: муж канцлера Ангелы Меркель, ; премьер-министр Баварии Хорст Зеехофер; депутат Бундестага от партии Зелёных Ханс-Кристиан Штрёбеле, а также, по крайней мере, два других .

Письма были проверены полицией и, по словам полиции, оказался безвредным. Письмо, адресованное Штрёбеле, о котором политик сообщил на Twitter, содержало также лезвие бритвы и некоторые арабские слова, в том числе «смертельно, не трогать». Государственная охрана начала расследование этого случая.

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