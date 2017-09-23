Макрон призывает Меркель к проведению реформ

23.09.2017 10:18 · 0 комментариев

Финал избирательной кампании в Бундестаг приближается, и не только политики в Германии задаются вопросом, что будет дальше. Во Франции Эммануэль Макрон (Emmanuel Macron) просчитывает различные коалиции. Президент в Елисейском дворце планирует многое на европейском уровне и надеется на поддержку со стороны офиса канцлера.

Во время своего визита в Берлин в мае Макрон уже предъявил некоторые конкретные требования к будущему правительству Германии. Во вторник – через два дня после выборов в Бундестаг – он хочет представить свои грандиозные планы реформ. Если нового канцлера будут звать Ангела Меркель, то могут быть трения. Политик от ХДС невысокого мнения о масштабных видениях.

Меркель всегда хвалила реформы Макрона, даже совсем недавно, во время визита премьер-министра Франции Эдуарда Филиппа (Edouard Philippe), которого она поздравила с реформой рынка труда. Но когда дело доходит до изменения европейских учреждений, она предпочитает сосредотачиваться на деталях и пытается решить проблемы по частям. По возможности без риска.

Приближенные к Меркель говорят, что предложения Макрона являются «многообещающими». Реформа рынка труда, которую он инициировал во Франции, является первым шагом на пути к укреплению Франции на европейской арене. Кроме того, Франция должна зарекомендовать себя как надежный партнер Германии.

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