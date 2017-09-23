Профессор предупреждает о возможном заражении гриппом на Октоберфесте

23.09.2017 10:17 · 0 комментариев

Некоторые люди считают, что легендарный грипп на Октоберфесте просто означает, что выпито слишком много. Однако статистические данные показывают, что инфекционное заболевание, связанное с Октоберфест, действительно существует. «Süddeutsche Zeitung» сообщила в четверг, 21.09.2017, что, согласно сообщениям из медицинских практик по всей стране, кашель в регионе Мюнхена каждый год начинается в 41-ю и 42-ю календарные недели в октябре, в то время как остальная Германия пока остаётся здоровой.

«Другого разумного объяснения этому нет, кроме Октоберфеста», – цитирует газета Ульрике Протцер (Ulrike Protzer), руководителя Института вирусологии в Техническом университете Мюнхена (Technische Universität München) и института с таким же названием в центре имени Гельмгольца (Helmholtz Zentrum) в Мюнхене.

По словам Протцер, связь не была научно доказана. Кроме того, это не грипп, а простуда. Пивной фестиваль является оптимальной средой обитания для вирусов. Люди находятся близко друг к другу. Если кто-то простудился, вирус очень быстро находит много новых хостов. Спирт ослабляет иммунную защиту, а влажная атмосфера без прямого солнечного света является хорошей средой для вирусов.

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