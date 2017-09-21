Берлинский округ отправил Турции счёт за уроки турецкого языка

21.09.2017 10:39 · 0 комментариев

Около 2 300 детей изучают турецкий язык в более чем ста начальных школах в Берлине. Уроки ведутся учителями, которые отбираются, обучаются и оплачиваются турецким государством. Так называемое «консульское обучение» есть также в других федеральных землях, например, в Баварии, Баден-Вюртемберге, Саксонии и Гамбурге.

Идея преподавания на родном языке восходит к 1960-м годам. Дети из семей гастарбайтеров должны быть готовы вернуться на родину. Но поскольку турецкое правительство подозревается в шпионаже за своими гражданами во всем мире, в том числе в школах, в настоящее время «консульское обучение» турецкому языку вызвало бурную дискуссию. Профсоюз GEW и различные политики опасаются влияния со стороны Анкары, поскольку консульское обучение выходит за рамки педагогической ответственности федеральных земель и его содержание не подлежит обсуждению.

Сейчас два берлинских округа выступили против уроков – на финансовом уровне. Как сообщает «Tagesspiegel», ведомство по делам школ в округе Берлин-Митте (Berlin-Mitte) после нескольких лет бесплатного использования просит в текущем учебном году от Генерального консульства Турции около 30 000 евро за проведение уроков турецкого языка в классных комнатах округа. А администрация округа Фридрихсхайн-Кройцберг (Friedrichshain-Kreuzberg) объявила, что в следующем году бесплатная аренда будет прекращена. На прошлой неделе генеральный консул Турции обжаловал это уведомление. Тем не менее, администрация округа не отказалась от своего требования.

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