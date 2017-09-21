Снимавший в Хайденхайме смерть мотоциклиста сдался полиции

21.09.2017 10:36   ·   0 комментариев

© mitifoto - Fotolia.com

© mitifoto — Fotolia.com

В Хайденхайме (Heidenheim) в воскресенье, 18.09.2017, зевака снимал на мобильный телефон умирающего мотоциклиста вместо того, чтобы помогать человеку. До того как уйти, он также мешал спасательной команде.

Возможно, из-за мучений совести, а, что более вероятно, потому что его неоказание помощи тоже было снято камерой Dashcam, теперь 27-летний мужчина явился в полицию. В настоящее время следователи проверяют, не распространял ли он снимки дальше.

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