Снимавший в Хайденхайме смерть мотоциклиста сдался полиции

21.09.2017 10:36 · 0 комментариев

В Хайденхайме (Heidenheim) в воскресенье, 18.09.2017, зевака снимал на мобильный телефон умирающего мотоциклиста вместо того, чтобы помогать человеку. До того как уйти, он также мешал спасательной команде.

Возможно, из-за мучений совести, а, что более вероятно, потому что его неоказание помощи тоже было снято камерой Dashcam, теперь 27-летний мужчина явился в полицию. В настоящее время следователи проверяют, не распространял ли он снимки дальше.

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