Составлен топ-5 значимых новинок Франкфуртского автосалона

21.09.2017 10:34   ·   0 комментариев

Видеокадр пользователя Павел Блюденов, YouTube

Видеокадр пользователя Павел Блюденов, YouTube

Автомобиль Volkswagen  от германской фирмы возглавил рейтинг самых значимых новинок во Франкфурте в 2017. Он является одним из самых компактных в своем семействе, однако, при всем этом привлекает к себе внимание не только лишь ценой в 20000 евро, но и  актуальным для нашего времени стильным дизайном. 2-е место досталось новенькому кроссоверу Škoda Karoq.

Тройку лидеров замкнул кроссовер Hyundai Kona со своим роскошным дизайном. На 4-м месте оказался французский Renault Duster. Последнее место поделили рейсталинговая версия Renault Duster и гиперкар от «Мерседес», получивший название Project One Hyper и оснащенный двумя электродвигателями мощностью 1 тысяча лошадиных сил.

novosti-segodnja1.ru

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