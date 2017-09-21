Ford и Deutsche Bahn запустят службу проката велосипедов

21.09.2017 10:31 · 0 комментариев

Все чаще жители крупных европейских городов выбирают в качестве средства передвижения велосипед. Воспользоваться этим фактом решили представители марки Ford в Германии. Немецкое отделение Ford в сотрудничестве с филиалом главного железнодорожного оператора страны Deutsche Bahn Connect запустит службу аренды велосипедов.

Как пишет портал Deplacements Pros, в первое время работы службы к услугам жителей и гостей двух немецких городов, Кёльна и Дюссельдорфа, будут представлены 3200 велосипедов, которые можно будет арендовать через услугу Call a Bike от Deutsche Bahn Connect.

Для того чтобы воспользоваться двухколесным транспортом, клиентам необходимо зарегистрироваться в службе Call a Bike через мобильное приложение FordPass. Затем они смогут подобрать для себя ближайший доступный велосипед.

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