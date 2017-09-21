Ford и Deutsche Bahn запустят службу проката велосипедов

21.09.2017 10:31   ·   0 комментариев

© Robert Kneschke - Fotolia.com

© Robert Kneschke — Fotolia.com

Все чаще жители крупных европейских городов выбирают в качестве средства передвижения Воспользоваться этим фактом решили представители марки в Германии. Немецкое отделение в сотрудничестве с филиалом главного железнодорожного оператора страны Connect запустит службу аренды велосипедов.

Как пишет портал Deplacements Pros, в первое время работы службы к услугам жителей и гостей двух немецких городов, Кёльна и Дюссельдорфа, будут представлены 3200 велосипедов, которые можно будет арендовать через услугу Call a Bike от Deutsche Bahn Connect.

Для того чтобы воспользоваться двухколесным транспортом, клиентам необходимо зарегистрироваться в службе Call a Bike через мобильное приложение FordPass. Затем они смогут подобрать для себя ближайший доступный велосипед.

www.euromag.ru

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