В январе появится памятная монета Гельмута Шмидта

21.09.2017 10:29 · 0 комментариев

10 ноября 2015 года закончилась почти 97-летняя жизнь Гельмута Шмидта (Helmut Schmidt). В честь бывшего канцлера будет выпущена монета достоинством два евро. Сейчас Монетный двор Гамбурга (die Hamburgische Münze) начал работу по чеканке 30 миллионов экземпляров.

Ожидается, что монеты поступят в оборот 31 января и будут служить платежными средствами в еврозоне. Предложение почтить таким образом память Гельмута Шмидта, очевидно, было сделано федеральным министром финансов Вольфгангом Шойбле (Wolfgang Schäuble).

Дочь бывшего канцлера Сюзанна Шмидт (Susanne Schmidt) с восторгом заявила: «Монета два евро – замечательная дань уважения моему отцу». Особенным является то, что монета становится частью нашей повседневной жизни. «Тогда у каждого будет в кармане свой маленький Гельмут Шмидт, чтобы прикоснуться к нему и, может быть, оплатить газету или парковку».

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