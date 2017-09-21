Растёт количество насильственных нападений на железнодорожников

21.09.2017 10:27 · 0 комментариев

Количество случаев насилия в общественном транспорте в Германии увеличилось. В большинстве из них пострадали сотрудники железной дороги. За последние годы число зарегистрированных нападений с нанесением травм неуклонно возрастало.

В 2016 году было зарегистрировано 2 374 нападения, а в 2013 году их было 1199. Эти цифры называет издание «Welt» со ссылкой на Deutsche Bahn. «В этом году, скорее всего, будет достигнут новый максимум», – сказал Марко Рафольт (Marco Rafolt), секретарь профсоюза железнодорожников и транспортников (Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG)). За первую половину 2017 года зарегистрировано 1228 нападений, что на 84 случая больше, чем за то же время в прошлом году.

Поэтому профсоюз теперь призывает железную дорогу к тому, чтобы проводникам поездов быстрее был предоставлен выбор, хотят ли они носить с собой перечный спрей. Концерн Deutsche Bahn, с другой стороны, не убежден в эффективности этой меры: насилие – это социальное явление, которое растет все больше, потому что падает порог торможения, заявил её представитель изданию «Welt».

Вместо билета часто вытаскивают нож. Вместо того чтобы признать свою ошибку, сотрудников железной дороги оскорбляют, толкают или обливают горячим кофе. Кроме того, представитель железнодорожной дороги подчеркнул, что бюджет безопасности был увеличен в этом году на десять миллионов до 170 миллионов евро.

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