Больше гибкости в день выборов: ожидается рекордное голосование по почте

21.09.2017 10:25 · 0 комментариев

Отпуск, работа, футбольная тренировка, семейная экскурсия, плохая погода или просто забывчивость. Есть много причин, по которым люди не появляются на избирательном участке в день выборов. Альтернативой является предвыборное голосование по почте – по крайней мере, для тех, кто не воздерживается от голосования в знак протеста. Вариант голосования по почте становится в Германии все более популярным. Эта тенденция наблюдается с некоторыми колебаниями, начиная с 1957 года, когда было допущено голосование по почте. В этом году ожидается, что оно достигнет рекордного уровня.

В 1957 году доля избирателей, голосовавших на выборах в Бундестаг по почте, составляла всего около 4,9 процентов, 30 лет спустя – 11,1 процента. В 2009 году каждый пятый (21,4 процента) ставил галочку в бюллетене по почте. В 2013 году этот вариант (24,3 процента) использовал почти каждый четвертый. Эксперты и многие муниципалитеты ожидают, что в этом году будет ещё больше.

Число избирателей, голосующих по почте, приближается к рекорду: почти все федеральные земли сообщают об увеличении спроса на документы для голосования по почте – по крайней мере, в самых крупных городах. Об этом свидетельствуют результаты исследования агентства dpa. Наиболее ярко тенденция выражена в Аахене (Aachen), где, по данным муниципалитета, почти каждый третий уже проголосовал. Однако точные цифры будут только после окончательных результатов голосования 12 октября.

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