«Бавария» разгромила «Шальке» в выездном матче Бундеслиги-2017/18

20.09.2017 09:55 · 0 комментариев

Мюнхенская «Бавария» одержала 4-ю победу в текущем розыгрыше немецкой Бундеслиги. В рамках 5-го тура чемпионата Германии-2017/18 подопечные Карло Анчелотти уверенно обыграли на выезде «Шальке-04». Встреча команд, состоявшаяся в Гельзенкирхене на стадионе «Фельтинс-Арена», завершилась со счётом 3:0 в пользу гостей.

«Шальке» – «Бавария» – 0:3

Голы: Левандовски (25’ пенальти), Хамес Родригес (29’), Видаль (75’).

Ещё до перерыва действующие чемпионы Германии отправили в сетку ворот соперника 2 безответных мяча. В середине 1-го тайма голами в составе «баварцев» отличились нападающий Роберт Левандовски и атакующий полузащитник Хамес Родригес. Поляк реализовал пенальти, а спустя 4 минуты колумбиец удвоил преимущество «красной машины», переиграв в ближнем бою голкипера «горняков» Ральфа Ферманна.

После перерыва хозяева поля имели несколько шансов для того, чтобы хотя бы сократить разницу в счёте до минимума, однако не реализовали свои моменты. А ближе к концу поединка результативным ударом в составе мюнхенской команды отметился чилийский хавбек Артуро Видаль, которому удачно ассистировал Хамес Родригес.

В итоге финальный свисток зафиксировал уверенную победу «Баварии», которая набрала в общей сложности 12 очков и на время вышла в лидеры Бундеслиги-2017/18. «Шальке» с 9-ю баллами в активе опустился на 5-е место.

prognozist.ru

Бавария, бундеслига, футбол, Шальке