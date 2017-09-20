Rammstein опровергли информацию о распаде группы

20.09.2017 09:51   ·   0 комментариев

Фото с сайта www.euromag.ru

Фото с сайта www.euromag.ru

на официальном сайте опровергла слухи о прекращении карьеры.

«Несмотря на сообщения, появившиеся в прессе, у группы нет никаких «секретных планов» насчет «прощального альбома или последнего тура», — отмечается в тексте.

Представители музыкального коллектива добавили, что Rammstein сейчас работают над созданием новых песен, сообщает РИА Новости.

Ранее гитарист Rammstein Рихард Круспе в интервью -порталу Blabbermouth.net заявил, что новый альбом группы может стать последним.

Культовая немецкая метал-группа Rammstein была образована в 1994 году в Берлине. После выхода альбома Liebe Ist Für Alle Da в 2009 году в творчестве коллектива наступил длительный перерыв. По данным СМИ, новый альбом группы выйдет не раньше конца текущего года.

www.euromag.ru

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