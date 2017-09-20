Против кандидата от СвДП ведется расследование в связи с подкупом избирателей

20.09.2017 09:48   ·   0 комментариев

© v.poth - Fotolia.com

© v.poth — Fotolia.com

В Саксонии-Ангальт юстиция занимается кандидатом от СвДП Йоргом Шнурре (). Представитель прокуратуры Дессау-Рослау (Dessau-Roßlau) заявил, что речь идет о подозрении в подкупе избирателей.

На прошлой неделе Шнурре распространил флаеры, в которых он обещал избирателям по два евро, если его изберут в Бундестаг. Когда началась критика этой акции, он совершил явку с повинной.

Позже Шнурре признал, что его действия не были продуманы должным образом с юридической точки зрения. По его собственным данным, он хотел обратиться к молодому поколению избирателей инновационным способом. Результаты расследования прокуратуры ожидаются только после выборов в Бундестаг в воскресенье, 24.09.2017.

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