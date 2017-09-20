Речь Трампа об ООН вызвала обеспокоенность в Берлине

20.09.2017 09:46 · 0 комментариев

Министр развития Герд Мюллер (Gerd Müller) предостерег США от сокращения взносов в Организацию Объединенных Наций (ООН). «Если Трамп действительно так сделает, это будет иметь драматические последствия», – сказал политик изданию «Passauer Neue Presse».

Если людям в лагерях беженцев ООН будет нечего есть, а дети начнут умирать, то сотни тысяч беженцев отправятся в Европу, и миграционное давление снова возрастет.

США являются крупнейшим источником бюджета для операций ООН по поддержанию мира и регулярного бюджета ООН. Трамп заявил: «Мы должны гарантировать, чтобы ни одно государство-член не несло непропорциональную часть бремени, военного или финансового».

взносы, ООН, Трамп