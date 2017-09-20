Все меньше людей считают иммиграцию большой проблемой

20.09.2017 09:44 · 0 комментариев

Все меньше людей в Германии считают иммиграцию серьезной проблемой. Согласно опубликованным во вторник, 19.09.2017, результатам опроса Forsa, проведенного по заказу агентства недвижимости ZIA, 36 процентов населения относят интеграцию и иммиграцию к самым большим проблемам в Германии.

В прошлом году этой точки зрения придерживались 59 процентов респондентов. Несмотря на уменьшение их количества, эта тема до сих пор наиболее часто считается самой большой проблемой Германии. Недовольство политикой и политиками назвали 16 процентов респондентов, что означает минус 6 процентов по сравнению с предыдущим годом.

Часто упоминались социальные проблемы (13%), школьная и образовательная политика (12%), безработица (9%) и пенсии (8%). Респонденты должны были указать самостоятельно, без предложенных вариантов ответов, что в настоящее время является самой важной проблемой в Германии.

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