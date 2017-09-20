Меркель рассказала детям о самых лучших моментах своей жизни

20.09.2017 09:43 · 0 комментариев

Если бы Ангела Меркель искала альтернативную работу, то она могла бы стать учительницей начальной школы. Канцлер отвечала на вопросы детей в возрасте от четырех до четырнадцати лет на одночасовой детской пресс-конференции в рамках «выездной партийной программы» ХДС в Берлине довольно строго, но также открыто и сердечно. Впервые дети задавали ей вопросы. Частично это было как в альбоме «Мои лучшие друзья»:

Любимая еда: спагетти болоньезе, «Куриный суп с лапшой также часто присутствует в моем меню».

Любимая страна: «На самом деле Германия». Но она также мечтает о двух поездках. «По Скалистым горам и по Транссибирской железной дороге в России».

Любимый предмет: немецкий, русский и английский.

Любимые животные: ежики, слоны, полевые зайцы.

Любимая одежда: красивый вязаный свитер (но не на работе), удобная обувь.

Любимый вид спорта: плавание, желательно в озере.

Любимый футбольный клуб: сборная Германии.

Любимый футболист: Филипп Лам и Мануэль Нойер.

Любимый глава государства: Эрна Солберг / Норвегия.

Увлечения: работа в саду. «Мне нравится выращивать картофель, который мы будем убирать после выборов».

Опишите свою жизнь в четырех словах: «Есть, пить, спать, чистить зубы, ездить, быть повсюду, читать документы, принимать жесткие решения». Хотя это не четыре слова.

Некоторые из детских вопросов были, очевидно, подготовлены родителями, такие как об увеличении количества заправок для электромобилей или ее мнение об ограничении количества беженцев. Или: Как Вы достигаете понимания с Трампом и Путиным? Другие вопросы, очевидно, интересовали самих учеников, такие как массовое содержание животных или пластиковые отходы в морях.

И идеальный «ледокольный» вопрос для следующего ток-шоу: Какой момент был самым лучшим в Вашей жизни? Быстрый ответ Меркель: «Встреча с моим мужем». Канцлер была, таким образом, почти сенсационно приватно открытой.

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