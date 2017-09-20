Непунктуальность в аэропортах: Берлин-Тегель занимает первое место

20.09.2017 09:41 · 0 комментариев

Берлинский аэропорт Тегель (TXL) является самым непунктуальным во всей Германии. С января по июль этого года 29,3% всех взлетов и посадок были отложены более чем на 15 минут, сообщает «Bild am Sonntag» со ссылкой на внутренние документы ассоциации аэропортов ADV. Второй Берлинский аэропорт Шенефельд (SXF) с 23 процентами задержек также значительно отстает в федеральном сравнении.

В целом, как показывают статистические данные, крупным аэропортам тяжело достичь пунктуальности из-за большого объема авиарейсов. Крупнейший в Германии аэропорт Франкфурт-на-Майне с 24 процентами задержек оказался на 15-м месте среди немецких аэропортов, а второй по величине аэропорт в Мюнхене (20,2% задержек) – на десятом.

На первых местах расположились небольшие аэропорты: аэропорт Веце (Weeze) недалеко от Дюссельдорфа стал самым лучшим. 87,9% всех взлетов и посадок здесь осуществлялись вовремя. Самый пунктуальный аэропорт среди крупных аэропортов – Штутгарт (82,8%), он находится на пятом месте.

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