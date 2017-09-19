Появилось сообщение, что Rammstein прекращает свою деятельность

19.09.2017 10:15 · 0 комментариев

Официальное подтверждение этой новости еще не поступало, но фанаты рока, тем не менее, уже паникуют: газете «Bild» стало известно, что немецкая группа Rammstein планирует завершить свою деятельность.

Новый альбом, который, согласно информации газеты, должен выйти не раньше осени 2018 года, очевидно, станет последним. «Bild» ссылается на информацию из кругов участников группы. Фронтмен Тиль Линдеманн (Till Lindemann) собирается продолжить сольную карьеру. 54-летний певец уже основал в 2015 году сольный проект «Lindemann».

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