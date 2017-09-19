Смерть в отделении банка: допрашивают обвиняемых

19.09.2017 10:13 · 0 комментариев

В октябре 2016 года 83-летний мужчина упал в отделении банка, а двое мужчин и одна женщина просто оставили его лежать. Позже мужчина умер. Хотя в экспертном заключении говорится о том, что он умер бы, даже если бы врач пришел быстрее, тем не менее, все трое теперь должны нести ответственность из-за отсутствия помощи в суде.

Два обвиняемых сказали, что считали, что пенсионер был бездомным человеком. Один из них, 61-летний мужчина, сказал: «Я думал, что он спит». Полицейский опроверг это впечатление, заявив об очевидности впечатления, что это не бездомный.

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