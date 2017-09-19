На автомагистрали A24 автобус протаранил несколько автомобилей

19.09.2017 10:11 · 0 комментариев

Авария с участием автобуса и двух легковых автомобилей на автомагистрали A24 в Бранденбурге обошлась без жертв, хотя водитель и пассажир одного автомобиля получили тяжёлые травмы. Некоторые из 70 пассажиров автобуса испытали шок. Об этом сотрудник полиции сообщил в воскресенье вечером, 17.09.2017, новостному агентству Deutsche Presse-Agentur.

Существует подозрение, что водитель не должен был быть допущен к поездке, так как он находился под влиянием медикаментов, в связи с чем назначен анализ крови. Автобус следовал из Берлина в Гамбург. Автомагистраль была разблокирована только через несколько часов.

Автобус сначала протаранил один автомобиль при обгоне между Херцшпрунгом (Herzsprung) и треугольником Виттшток-Доссе (Wittstock-Dosse), а затем примерно на протяжении 500 метров толкал ещё один автомобиль впереди себя. Потом автобус ненадолго остановился и снова проехал ещё 150 метров. Водитель одной из машин и пассажир получили серьёзные травмы. Автобус, совершивший аварию, является междугородным автобусом Flixbus, следовавшим из Берлина через Гамбург в Киль.

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