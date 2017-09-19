Немецкие суды перегружены исками о предоставлении убежища

19.09.2017 10:10 · 0 комментариев

В середине июня на рассмотрении административных судов находилось более 283 000 дел о предоставлении убежища. Об этом сообщила в понедельник, 19.09.2017, газета «Süddeutsche Zeitung». Это почти в два раза больше, чем в конце 2016 года, как следует из ответа Министерства внутренних дел (Bundesinnenministerium) на запрос депутата от Левой партии в Бундестаге Уллы Йелпке (Ulla Jelpke).

Только за первые пять месяцев 2017 года, по информации газеты, поступило 146 000 новых исков. В течение всего прошлого года в суды с исками против решений Федерального бюро по миграции и беженцам (Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF)) обратились только 175 000 лиц, ищущих убежища. Наплыв исков, по-видимому, перегрузил суды, поскольку в период с января по май 2017 года судьи приняли решение только по 39 000 искам о предоставлении убежища.

Согласно ответу федерального правительства, два из трех отказов BAMF обжалуются в суде. В тех случаях, когда было принято решение по существу дела, почти половина дел решена в пользу лиц, ищущих убежище. В частности, суды особенно часто получают иски, в которых беженцы противятся получению от BAMF только так называемой вспомогательной защиты. В этом случае они не могут забрать своих супругов, детей или родителей.

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