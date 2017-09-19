Турция вызвала посла Германии второй раз за два дня

19.09.2017 10:04 · 0 комментариев

Дипломатические визиты постепенно становятся для посла Германии в Анкаре (Ankara) рутинными. В субботу, 16.09.2017, Мартину Эрдманну (Martin Erdmann) пришлось посетить Министерство иностранных дел (Außenministerium) в Анкаре. Турция вызвала его официально, что в дипломатической символике является довольно чётким сигналом. За чашкой чая Эрдманн должен был официально выслушать протест Анкары, а затем передать в Берлин, что Турция решительно осудила демонстрацию курдов в Кёльне.

Во второй половине дня в понедельник, 18.09.2017, на повестке дня Эрдманна снова стоял визит в министерство. Согласно информации издания SPIEGEL, Турция на этот раз вызвала его по поводу резолюции Бундестага по Армении. Тот факт, что посла вызывают дважды за два дня, является довольно новым.

Дипломатическая напряжённость последних дней показывает, насколько плохи немецко-турецкие отношения. Ни дня не проходит без обвинения Германии президентом Эрдоганом (Erdogan) или одним из его министров.

Показатели министерства иностранных дел относительно вызовов посла отмечают своего рода негативный рекорд дипломатии: с марта 2016 года посла Германии в Турции Эрдманна вызывали в министерство уже 17 раз, что составляет в среднем, по крайней мере, один раз в месяц.

Martin Erdmann, Анкара, посол Германии, Турция