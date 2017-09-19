Дизельное мошенничество ежегодно убивает почти 5 000 человек

19.09.2017 10:02 · 0 комментариев

Правительство и автомобилестроители уже довольно давно защищают дизельный двигатель. То, что они обычно не упоминают: сколько людей действительно погибло по всей Европе из-за мошенничества. Эту работу взяли на себя исследователи из Австрии, Нидерландов, Швеции и Норвегии.

Согласно данным исследования, в 28 странах ЕС, а также в Северной Норвегии и Швейцарии ежегодно насчитывается 10 000 смертей, которые связаны с мелкой пылью от дизельных двигателей.

Приблизительно 4 750 из этих смертей можно было бы предотвратить, если бы дизельные двигатели, подвергшиеся манипуляции, действительно выбрасывали столько оксидов азота, сколько указано изготовителями. Большинство жертв были установлены исследователями в Италии, Германии и Франции.

выбросы, дизельные двигатели, здоровье, экология