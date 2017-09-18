Немецкий спортсмен застрял в штанге причинным местом

18.09.2017 10:48 · 0 комментариев

Курьезный случай произошел 17 сентября в спортзале города Вормс. Даже бывалые спасатели удивились, когда увидели несчастного пострадавшего. Бедняга застрял пенисом в отверстии для грифа.

Все это было бы смешно, когда бы не было так больно. Спасателям и пострадавшему было не до смеха. Мужчина застрял причинным местом в отверстии диска для штанги. Чтобы не повредить то место, которое любому мужчине дороже всего на свете, спасателям пришлось использовать режущий инструмент. Спортсмен и его детородный орган были спасены, сообщает «Лайф«.

Как вес в 2,5 килограмма оказался на гениталиях спортсмена, пострадавший пояснить отказался. Очевидно, речь идет о секретных системах тренировок.

argumenti.ru

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